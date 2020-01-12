Maruv рассказала, что её ограбили в Киеве

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12 января 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Maruv рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что её ограбили в Киеве. Певица пожаловалась, что неизвестные злоумышленники вытащили из её машины сумку.

По словам девушки, в сумке находились документы, а также новогодние подарки. «Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками», - написала она. Maruv попросила свидетелей связаться лично с ней или с её директором. Исполнительница также уточнила, что кража произошла в районе улицы Богдана Хмельницкого. Она также показала подписчикам фотографию пропавшей сумки.

В 2019 году Maruv получила возможность представить Украину в музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако она отказалась от участия, поскольку поездка означала бы отказ от концертов в России.