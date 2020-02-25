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Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, установленный более полувека назад

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, установленный более полувека назад
Фото: соцсети

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли, который «король рок-н-ролла» установил 59 лет назад. Бибер оказался самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов занимали первую строчку американского хит-парада.

Элвис Пресли установил рекорд в 1961 году благодаря пластинке «Blue Hawaii». Тогда музыканту было 26 лет. Джастин Бибер побил рекорд Короля. Седьмой альбом 25-летнего канадца «Сhanges» вышел в феврале этого года.

Впервые Джастин Бибер возглавил американский хит-парад десять лет назад в возрасте 16 лет. При этом в Великобритании альбомы музыканта занимали лидирующие места только дважды.

АБ

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