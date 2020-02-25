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Эдгард Запашный рассказал о состоянии после операции на позвоночник

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эдгард Запашный рассказал о состоянии после операции на позвоночник
Фото: соцсети

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о своём самочувствии после операции на позвоночнике. Ранее артист рассказал поклонникам о том, что ему предстоит хирургическое вмешательство.

Несколько дней назад дрессировщик поделился в Instagram, что его ожидает очередная операция на позвоночник. «Это правда: завтра в 8.00 утра у меня новая операция на позвоночнике. Не дают мне покоя эти грыжи. Всем заранее спасибо за беспокойства», - написал он в соцсети.

Сегодня Запашный заверил, что хорошо себя чувствует после хирургического вмешательства, и уже находится дома. «Неплохо себя чувствую, спасибо, сегодня дома», - рассказал он.

АБ

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