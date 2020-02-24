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Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева
Ева Лепс, фото из соцсети

Певец Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки и написал трогательное поздравление.

Григорий Лепс пожелал Еве: "Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения".

Дочь артиста пошла по стопам отца, хотя когда-то в семье обсуждали ее будущую профессию, и супруга Григория Анна, мама Евы, хотела, чтобы дочь выучилась на врача.

Но Ева предпочла музыку. Кажется, девушка становится невероятно похожей на свою красавицу-маму.

"Дочка-красавица!", "Красавица!... Глаза невероятные...", "Красавица из Космоса", - оценили Еву фолловеры.
У Анны и Григория Лепса - трое детей: две дочери Ева и Николь, и сын Иван. Еще у артиста дочь Инга, от первого брака.

 
 
 
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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)22 Фев 2020 в 11:10 PST

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ИЧ

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