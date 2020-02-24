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24 февраля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ева Лепс, фото из соцсети

Певец Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки и написал трогательное поздравление.

Григорий Лепс пожелал Еве: "Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения".

Дочь артиста пошла по стопам отца, хотя когда-то в семье обсуждали ее будущую профессию, и супруга Григория Анна, мама Евы, хотела, чтобы дочь выучилась на врача.

Но Ева предпочла музыку. Кажется, девушка становится невероятно похожей на свою красавицу-маму.

"Дочка-красавица!", "Красавица!... Глаза невероятные...", "Красавица из Космоса", - оценили Еву фолловеры.

У Анны и Григория Лепса - трое детей: две дочери Ева и Николь, и сын Иван. Еще у артиста дочь Инга, от первого брака.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)22 Фев 2020 в 11:10 PST

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