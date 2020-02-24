Певица Александра Савельева призналась в любви к мужу в очередную годовщину их знакомства

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24 февраля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Александры Савельевой.

Участница группы «Фабрика» Александра Савельева отметила 11-ую годовщину знакомства со своим супругом, актером Кириллом Сафоновым трогательным постом в инстаграм.

«Знала ли я 23 февраля 2009 года, что это моя судьба, единственная настоящая любовь, что в будущем я получу самую мощную поддержку именно от него. Что он будет супер-мужем и прекрасным отцом для нашего сына. Да. Знала. Но не точно. Точно знала 24 февраля», – написала певица.

Александра Савельева вышла замуж за Кирилла Сафонова в апреле 2010 года. У них растет сын Леон.