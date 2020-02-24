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Владимир Пресняков показал совместный кадр с молодой Аллой Пугачевой

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Владимир Пресняков показал совместный кадр с молодой Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Популярный российский музыкант Владимир Пресняков поделился с поклонниками совместным кадром с молодой Аллой Пугачевой - его бывшей тещей. Известно, что исполнитель был женат на ее дочери певице Кристине Орбакайте.

На снимке Пресняков изображен  сидящим в морской бескозырке и тельняшке, а за ним можно заметить легендарную Аллу Пугачеву. Таким образом, исполнитель решил напомнить всем о Государственном празднике и поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Напомним, что у Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте есть совместный ребенок – Никита. Сейчас музыкант женат на певице Натальи Подольской. Они вместе воспитывают 4-летнего сына Артемия.

А телеведущая Анфиса Чехова решила поздравить сильный пол откровенным снимком, отметив, что он будет "красноречивее слов". 

 
 
 
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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)23 Фев 2020 в 11:19 PST

БА

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