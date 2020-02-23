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Поместье Джорджа Клуни за 12 млн фунтов стерлингов пострадало после наводнения

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail.

Поместье Джорджа Клуни за 12 млн фунтов стерлингов пострадало после наводнения
Фото: Джорджа Клуни и его жена Амалия,Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

СМИ сообщили, что поместье известного голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амалии подтопило в округе Беркшир (Великобритания). Известно, что инцидент произошел из-за наводнения в результате урагана «Деннис».

По данным источника, река Темза вышла из берегов и затопила теннисный корт, газоны и летнюю веранду. При этом построенный в XVII веке старинный особняк не пострадал. Стоимость владений, которые актер приобрёл в 2014 году, составляет 12 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд руб.). Кроме того, Клуни потратил примерно 5 млн фунтов стерлингов на отделку и ремонт дома.

Уточняется, что в 2016 году особняк тоже пострадал из-за Темзы после проливных дождей. Тогда затопило сад и часть здания.

 

БА

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