Поместье Джорджа Клуни за 12 млн фунтов стерлингов пострадало после наводнения

СМИ сообщили, что поместье известного голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амалии подтопило в округе Беркшир (Великобритания). Известно, что инцидент произошел из-за наводнения в результате урагана «Деннис».

По данным источника, река Темза вышла из берегов и затопила теннисный корт, газоны и летнюю веранду. При этом построенный в XVII веке старинный особняк не пострадал. Стоимость владений, которые актер приобрёл в 2014 году, составляет 12 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд руб.). Кроме того, Клуни потратил примерно 5 млн фунтов стерлингов на отделку и ремонт дома.

Уточняется, что в 2016 году особняк тоже пострадал из-за Темзы после проливных дождей. Тогда затопило сад и часть здания.

George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water in shocking aerial photos https://t.co/89cnWjsfpN