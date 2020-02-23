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Актриса Агата Муцениеце пытается достучаться до Егора Крида

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Агата Муцениеце пытается достучаться до Егора Крида
Фото из соцсетей, Instagram agataagata

Актриса Агата Муцениеце любит своих детей и старается радовать малышей. Но сейчас звездная мама в отчаянии. Жена Павла Прилучного пытается добиться внимания певца Егора Крида.

Артистка записала в своем Instagram обращение к поклонникам, поскольку самостоятельно у нее не получилось найти исполнителя. Агата пояснила, что хочет устроить сюрприз трехлетней дочери Мие. Совсем скоро девочка отметит день рождения, и Муцениеце хочет попросить у Крида личное письмо, или видеопоздравление, но ни он, ни его директора на связь не выходят.  

«Давайте запустим флешмоб: Егор, поздравь Мию» и выведем этот хештег под последними фото, может тогда он обратит на нас внимание, - призвала фолловеров девушка.

Многие поддержали звезду в ее намерении порадовать свою малышку и принялись активно писать Егору.

 
 
 
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Друзья, давайте исполним мечту Миюши????? #ЕгорПоздравьМию #пожалуйстааааа ???? @egorkreed

Публикация от Agata M (@agataagata) 22 Фев 2020 в 3:01 PST

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