Актриса Агата Муцениеце пытается достучаться до Егора Крида

Актриса Агата Муцениеце любит своих детей и старается радовать малышей. Но сейчас звездная мама в отчаянии. Жена Павла Прилучного пытается добиться внимания певца Егора Крида.
Артистка записала в своем Instagram обращение к поклонникам, поскольку самостоятельно у нее не получилось найти исполнителя. Агата пояснила, что хочет устроить сюрприз трехлетней дочери Мие. Совсем скоро девочка отметит день рождения, и Муцениеце хочет попросить у Крида личное письмо, или видеопоздравление, но ни он, ни его директора на связь не выходят.
«Давайте запустим флешмоб: Егор, поздравь Мию» и выведем этот хештег под последними фото, может тогда он обратит на нас внимание, - призвала фолловеров девушка.
Многие поддержали звезду в ее намерении порадовать свою малышку и принялись активно писать Егору.
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Друзья, давайте исполним мечту Миюши????? #ЕгорПоздравьМию #пожалуйстааааа ???? @egorkreed