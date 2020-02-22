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Певицу Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Певицу Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
Фото из соцсетей, Instagram julia_chicherina

Глава ДНР Денис Пушилин в субботу, 22 февраля, вручил орден Дружбы российской певице Юлии Чичериной. Об этом сообщает агентство «РИА -Новости».

Известно, что орденом награждаются жители республики и иностранные граждане за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, за заслуги в повышении авторитета своего государства, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.

"Юлия - точно наш друг, друг нашей республики", - сказал Пушилин, вручая награду артистке.

Юлия Чечерина — российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен.

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