Пригожин ответил на критику Гордон его супруги певицы Валерии, собравшейся в политику

//Шоу-бизнес 13+

22 февраля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Иосиф Пригожин защитил свою супругу певицу Валерию, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон. Как только в сети прошла информация о том, что Валерия может создать свою партию и пойти в Госдуму, Гордон поделилась, кем, по ее мнению, является артистка.

Гордон считает, что "Валерия - человек, который не способен объединять", "Валерия не торкает", "вообще не вызывает сильных эмоций". По словам адвоката, если это говорит за спиной весь шоу-бизнес, она высказывается "в лицо". "Да просто потому что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости...Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций. Человек не вызывающий негатива или позитива", - считает Катя Гордон. "Перед тем как делать «женскую партию», стоило бы реально запариться реальной жизнью женщин России", - посоветовала юрист. По ее мнению, муж-продюсер Пригожин решил спродюсировать Валерии партию.

Комментируя заявление Гордон, Пригожин отметил, что ее слова - "это банальная женская обида и ревность к успешному человеку". Супруг Валерии сказал: "А что мне жабу комментировать?".

Но вспомнил развод этой женщины с адвокатом Сергеем Жориным. По его словам, Екатерина звонила ему и просила о помощи Валерии. Еще он вспомнил, что после развода с Александром Гордоном Екатерина не отказалась от фамилии известного человека. "Валерия всю жизнь живет под своим именем и фамилией, ей никто не помогал", - защищал он певицу-супругу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)21 Фев 2020 в 9:54 PST