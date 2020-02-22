Климова показала совместное фото ее 17-летней дочери с бойфрендом

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22 февраля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова, Instagram

Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась с поклонниками кадрами со школьного бала её дочери Елизаветы. Известно, что девушка учится в выпускном классе Ломоносовской школы и планирует поступать на факультет журналистики МГУ.

На снимках Елизавета позирует на фоне тематического баннера со своим молодым человеком. Для вечера дочь актрисы выбрала длинное платье серебристого цвета с пышной юбкой.

«Ломоносовский бал! Событие, которое объединяет педагогов, учеников и их родителей. Прекрасная традиция! Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье», - высказала знаменитость.

Подписчики сравнили молодую девушку с «лебедем» и «принцессой».

Ранее супруга Александра Овечкина показала видео, как отец катается с годовалым сыном на коньках и играет в хоккей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)21 Фев 2020 в 10:49 PST