Больному онкологией отцу шоумена Романа Трахтенберга не хватает денег на лекарства

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22 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Роман Трахтенберг, Anton Belitsky/Russian Look

Отец знаменитого шоумена Романа Трахтенберга, который ушел из жизни в 2009 году, борется с онкологическим заболеванием. Согласно последней информации, пожилому мужчине не хватает денег на лекарства.



Лев Глебович Горбунов отметил, что бывшие спутницы его покойного сына забрали себе все нажитое шоуменом имущество. Из-за этого отцу Романа не хватает на необходимые лекарства, которые очень дорогие. Мужчина заметил, что является ветераном войны, поэтому получает 35 тысяч рублей, но препараты требуют больших трат.

Однажды Горбунову поступило предложение продать фортепиано сына, на котором он учился играть, однако отец категорически отказался расстаться с музыкальным инструментом. Лев Глебович признался, что со дня смерти Романа прошло уже десять лет, однако они с женой до сих пор плачут и страдают от потери.