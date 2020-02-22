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Елена Малышева рассказала, какую клятву дал Дмитрий Дибров

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева рассказала, какую клятву дал Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу Дмитрия Диброва в больнице. Мужчина попал туда после того, как 17 февраля потерял сознание в московском кинотеатре.
 
Малышева отметила, что Дибров не выглядит больным и заметила, что он дал клятву – бросить курить. По ее словам, телеведущий в больнице не питается диетическими блюдами – на его столе ростовские разносолы, шоколадные конфеты и даже армянская брынза.
 
Более того, Дмитрий сообщил, что во время своего пребывания в клинике планирует написать книгу и разучить новую композицию на банджо.
 
 
 
 
 
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)21 Фев 2020 в 6:08 PST

ЕТ

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