Елена Малышева рассказала, какую клятву дал Дмитрий Дибров

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу Дмитрия Диброва в больнице. Мужчина попал туда после того, как 17 февраля потерял сознание в московском кинотеатре.

Малышева отметила, что Дибров не выглядит больным и заметила, что он дал клятву – бросить курить. По ее словам, телеведущий в больнице не питается диетическими блюдами – на его столе ростовские разносолы, шоколадные конфеты и даже армянская брынза.