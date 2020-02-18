Дибров лично рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Дмитрий отметил, что в клинике ему пришлось остаться "на всякий случай". Он уточнил, что ничего страшного с ним не случилось, в частности, у него не было инсульта, о котором писали некоторые журналисты. Телеведущий также добавил, что никогда не страдал от эпилепсии.

Дибров подчеркнул, что, вероятнее всего, вернется домой сегодня вечером.

Ранее в СМИ появилась новость о госпитализации телеведущего из кинотеатра "Октябрь".