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Дибров лично рассказал о своем самочувствии после госпитализации

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дибров лично рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Дмитрий Дибров, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Дибров днем во вторник, 18 февраля, лично рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Мужчина в настоящий момент по-прежнему находится в больнице.
 
Дмитрий отметил, что в клинике ему пришлось остаться "на всякий случай". Он уточнил, что ничего страшного с ним не случилось, в частности, у него не было инсульта, о котором писали некоторые журналисты. Телеведущий также добавил, что никогда не страдал от эпилепсии.
 
Дибров подчеркнул, что, вероятнее всего, вернется домой сегодня вечером.
 
Ранее в СМИ появилась новость о госпитализации телеведущего из кинотеатра "Октябрь".
ЕТ

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