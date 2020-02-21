Рената Литвинова в красном платье на диване удивила поклонников

Рената Литвинова любит поражать своих поклонников необычными снимками. На это раз подписчики дивы были поражены сходством ее фотографии с живописной картиной.
Литвинова выложила в Instagram фото, на котором она в красном свободном платье лежит на диване вместе с собакой. При этом женщина отвернута от камеры. Кадр стилизован под ретро – снимок: создается впечатление, что перед нами картина эпохи барокко. Фон выполнен в золотой гамме, а с потолка к Ренате тянутся ветки деревьев.
"Пятница", – лаконично подписала пост звезда.
Фолловеры остались в восторге от такого образа и осыпали артистку комплиментами в комментариях.
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