Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Рената Литвинова в красном платье на диване удивила поклонников

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова в красном платье на диване удивила поклонников
Фото из соцсетей, Instagram renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова любит поражать своих поклонников необычными снимками. На это раз подписчики дивы были поражены сходством ее фотографии с живописной картиной. 

Литвинова выложила в Instagram фото, на котором она в красном свободном платье лежит на диване вместе с собакой. При этом женщина отвернута от камеры. Кадр стилизован под ретро – снимок: создается впечатление, что перед нами картина эпохи барокко. Фон выполнен в золотой гамме, а с потолка к Ренате тянутся ветки деревьев.

"Пятница", –  лаконично подписала пост звезда.

Фолловеры остались в восторге от такого образа и осыпали артистку комплиментами в комментариях.

Ранее Тина Канделаки рассказала, какой подарок можно вручить мужчине в День защитника Отечества

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пятница #thenorthwindfilm

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 21 Фев 2020 в 2:45 PST

ЕЧ

//картина дня

В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние…

//новости ан

//новости ан

В одной из гимназий Приморского района произошел конфликт между мамой одной из учениц и воспитательницей продленной группы. Сейчас сотрудница школы госпитализирована…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан