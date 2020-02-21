Рената Литвинова в красном платье на диване удивила поклонников

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21 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова любит поражать своих поклонников необычными снимками. На это раз подписчики дивы были поражены сходством ее фотографии с живописной картиной.

Литвинова выложила в Instagram фото, на котором она в красном свободном платье лежит на диване вместе с собакой. При этом женщина отвернута от камеры. Кадр стилизован под ретро – снимок: создается впечатление, что перед нами картина эпохи барокко. Фон выполнен в золотой гамме, а с потолка к Ренате тянутся ветки деревьев.

"Пятница", – лаконично подписала пост звезда.

Фолловеры остались в восторге от такого образа и осыпали артистку комплиментами в комментариях.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Пятница #thenorthwindfilm Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 21 Фев 2020 в 2:45 PST