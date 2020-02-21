Тина Канделаки рассказала, как не мучиться с выбором подарка

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21 февраля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тина Канделаки рассказала, какой подарок можно вручить мужчине в День защитника Отечества. Также журналистка порекомендовала способ, благодаря которому никогда не будет проблем с выбором презента.

Канделаки перечислила подарки, которые, на её взгляд, всегда актуальны. В список вошли книги, спортивный инвентарь, абонементы, путешествия и деньги. Кроме того, журналистка предложила составлять списки желаний, чтобы впоследствии не мучиться с выбором.

«Вишлисты. Я считаю, что это круто! Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком», - считает Канделаки.