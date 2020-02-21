Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Тина Канделаки рассказала, как не мучиться с выбором подарка

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки рассказала, как не мучиться с выбором подарка
Фото: соцсети

Тина Канделаки рассказала, какой подарок можно вручить мужчине в День защитника Отечества. Также журналистка порекомендовала способ, благодаря которому никогда не будет проблем с выбором презента.

Канделаки перечислила подарки, которые, на её взгляд, всегда актуальны. В список вошли книги, спортивный инвентарь, абонементы, путешествия и деньги. Кроме того, журналистка предложила составлять списки желаний, чтобы впоследствии не мучиться с выбором.

«Вишлисты. Я считаю, что это круто! Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком», - считает Канделаки.

АБ

//картина дня

В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…