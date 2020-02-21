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21 февраля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Хью Джекман, YLMJ/AdMedia

Всемирно известный актер Хью Джекман заступился за мальчика, которого затравили в школе из-за болезни. Девятилетний австралиец Куэйден Бейлз страдает ахондроплазией, которая приводит к карликовости.

Мать ребенка опубликовала в сети видео, на котором забирает заплаканного сына из школы. Мальчик признался, что его вновь обидели одноклассники и заявил, что страдает из-за этого.

Хью Джекман не остался в стороне и отметил, что Куэйден сильнее, чем думает. "Что бы ни случилось, я всегда буду твоим другом", – подчеркнул актер. Он также обратился к обидчикам ребенка, заметив, что жизнь "довольно тяжела" и без тех, кто оскорбляет и унижает других людей. Джекман призвал быть добрее друг к другу и заявил, что травля – это плохо.