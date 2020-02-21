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Игорь Тальков-младший признался, что хочет раскрестить своего сына из-за певицы Азизы

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Игорь Тальков-младший признался, что хочет раскрестить своего сына из-за певицы Азизы
Anton Mukhametchin, globallookpress.com

Отношения между сыном певца Игоря Талькова и Азизой разладились несколько месяцев назад после откровения артистки об известном музыканте. Игоря Талькова-младшего возмутило заявление Азизы о том, что Тальков-старший предлагал ей не некоторое время стать любовницей очень богатого человека.

Осенью прошлого года Азиза в программе "На самом деле" разоткровенничалась и сказала, что после отказа переспать с олигархом Тальков-старший оставил ее ночью одну в лесу.  Талькова-младшего эти слова Азизы так возмутили, что он решил - крестная его сына лишилась разума, он перестал с ней общаться.

Мужчина не собирается прощать Азизу, - сообщает "Собеседник".

Тальков-младший никогда не верил в причастность Азизы к убийству отца. Он дружил с артисткой и в свое время попросил стать крестной своего сына. Теперь Игорь намерен раскрестить мальчика, так как не хочет общаться с "сумасшедшей" Азизой.

ИЧ

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