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Алена Водонаева рассказала о ценах в столовой Госдумы

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Алена Водонаева рассказала о ценах в столовой Госдумы
Алена Водонаева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница проекта "Дом-2", модель Алена Водонаева в минувший четверг впервые пообедала в столовой Государственной думы. Знаменитость рассказала, в какую сумму там обойдутся различные блюда.

Водонаева сообщила, что за салат и суп придется заплатить 270 рублей. Салат и горячее обойдутся в 340 рублей. Суп и горячее стоят 320 рублей, а вот салат, суп и горячее – 400 рублей. Порция спагетти стоит 42 рубля, вареники – 110 рублей, сырные жемчужины с брусникой – 110 рублей, а суп обойдется в 61 рубль.

Модель также заметила, что рассчиталась за свой обед в Госдуме банковской картой, а не наличными.

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