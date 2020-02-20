Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снялся в видео для взрослых с питерскими актрисами. Теперь девушек затравили в соцсетях

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снялся в видео для взрослых с питерскими актрисами. Теперь девушек затравили в соцсетях

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается в порноклипах.

После выхода скандального ролика, где главными героинями были питерские актрисы, и именно им досталась вся сила любви немецкого музыканта, на девушек обрушился весь гнев сетевых приверженцев жесткой морали. Сначала пользователи опубликовали соцсети девушек, причем вместе с актрисами откровенного жанра там оказались и просто фанатки музыканта. И угрозы на них посыпались без разбора. Они были настолько нешуточными и оскорбительными, что дамам даже пришлось удалить странички.

Затем в дело вмешалось сообщество «Мужское государство», о деятельности которого мы уже писали. Активисты этого экстремистского паблика, которые почему-то до сих пор гуляют на свободе,  призвали к расправе над актрисами, возмутившись, что они снялись в такой срамоте в год 75-летия Победы.

Кстати, снимает музыкант «срамные» ролики для своего проекта Na Chui - как пишется, так и слышится.

БИ

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные…

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан