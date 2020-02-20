Лидер Rammstein Тилль Линдеманн снялся в видео для взрослых с питерскими актрисами. Теперь девушек затравили в соцсетях

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20 февраля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается в порноклипах.

После выхода скандального ролика, где главными героинями были питерские актрисы, и именно им досталась вся сила любви немецкого музыканта, на девушек обрушился весь гнев сетевых приверженцев жесткой морали. Сначала пользователи опубликовали соцсети девушек, причем вместе с актрисами откровенного жанра там оказались и просто фанатки музыканта. И угрозы на них посыпались без разбора. Они были настолько нешуточными и оскорбительными, что дамам даже пришлось удалить странички.

Затем в дело вмешалось сообщество «Мужское государство», о деятельности которого мы уже писали. Активисты этого экстремистского паблика, которые почему-то до сих пор гуляют на свободе, призвали к расправе над актрисами, возмутившись, что они снялись в такой срамоте в год 75-летия Победы.

Кстати, снимает музыкант «срамные» ролики для своего проекта Na Chui - как пишется, так и слышится.