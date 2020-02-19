Бен Аффлек признался, что его брак с Дженнифер Гарнер распался из-за его пагубной привычки

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19 февраля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина заявил, что трещина в их браке возникла исключительно из-за его пагубной привычки.

Главной причиной распада семьи стало пристрастие Аффлека к спиртному. Актер заметил, что сначала пил сравнительно немного, однако в какой-то момент он начал употреблять все больше алкоголя, что усугубило проблемы в его отношениях с Гарнер.

Бен подчеркнул, что очень сожалеет о разводе с Дженнифер, которая подарила ему троих детей.