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Алсу призналась, как повлияла на голосование в "Голос.Дети"

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Алсу призналась, как повлияла на голосование в
Фото: соцсети

Алсу призналась, что победить на конкурсе «Голос. Дети» её дочери позволила система голосования. «Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», - заявила певица.

Алсу рассказала, что, согласно правилам голосования, с каждого номера телефона можно отправить 20 СМС-сообщений за понравившегося участника. Исполнительница заявила, что использовала существующую систему в свою пользу.

«Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Каждое смс стоило денег. Я лично купила 40 смс, у меня два телефона. Кто-то мог себе позволить 1 смс, кто-то 20, кто-то 40», - сказала Алсу.

АБ

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