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Поклонники Алсу удивлены, какой взрослой стала ее старшая дочь Сафина

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Поклонники Алсу удивлены, какой взрослой стала ее старшая дочь Сафина
певица Алсу, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Известная певица Алсу вышла в свет со своими дочками. Если младшую – Микеллу – многие зрители видят довольно часто, то старшая наследница артистки и бизнесмена Яна Абрамова обычно держится в тени.

Многие обратили внимание на то, что тринадцатилетняя Сафина уже выше мамы. Девочка растет настоящей красавицей – у нее выразительные глаза и роскошные темные волосы.

Подписчики Алсу также заметили, что ее старшая дочь берет пример с мамы и одевается очень сдержанно, но стильно. Девочка позировала фотографам в простой белой рубашке, кожаных шортах, плотных черных колготках и грубых ботинках на шнуровке. Она дополнила образ черным рюкзачком с заклепками.

 

 
 
 
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Публикация от ALSOU (@alsou_a)13 Фев 2020 в 12:36 PST

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