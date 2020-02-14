Поклонники Алсу удивлены, какой взрослой стала ее старшая дочь Сафина

Известная певица Алсу вышла в свет со своими дочками. Если младшую – Микеллу – многие зрители видят довольно часто, то старшая наследница артистки и бизнесмена Яна Абрамова обычно держится в тени.
Многие обратили внимание на то, что тринадцатилетняя Сафина уже выше мамы. Девочка растет настоящей красавицей – у нее выразительные глаза и роскошные темные волосы.
Подписчики Алсу также заметили, что ее старшая дочь берет пример с мамы и одевается очень сдержанно, но стильно. Девочка позировала фотографам в простой белой рубашке, кожаных шортах, плотных черных колготках и грубых ботинках на шнуровке. Она дополнила образ черным рюкзачком с заклепками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram