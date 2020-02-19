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Шифрин раскритиковал современных комиков

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Шифрин раскритиковал современных комиков
Фото: соцсети

Юморист Ефим Шифрин высказался о современных комиках. Шифрин оценил их как «незрелых и непрофессиональных», однако отметил, что в молодости и сам был таким.

«Что-то мне кажется наивным, что-то — невозможным, что-то — незрелым, сырым и непрофессиональным. Допустим, в нынешнем стендапе, по-моему, вообще нет людей с театральным образованием. И это очень заметно. Они не изображают человека», - заявил юморист.

Шифрин признался, что в молодые годы и сам воспринимал старших коллег как «нафталиновых и пыльных», но сейчас некоторые относят его самого к этой категории.

АБ

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