Модельер раскритиковал чувство стиля Бузовой

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18 февраля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: соцсети

Дизайнер одежды Янис Чамалиди прокомментировал стиль популярной исполнительницы Ольги Бузовой. По мнению кутюрье, в вещах певицы находит отражение её характер и темперамент.

Чамалиди заявил, что у звезды отсутствует чувство вкуса. По его мнению, иногда Ольга выбирает удачные наряды, но это случается не всегда. «Хотя иногда ее стопроцентно тянет на какие-то классические платья. Но если говорить в целом, у Бузовой, естественно, абсолютно нет вкуса. К сожалению, это реальный факт», - считает модельер.

Также он рассказал, что модные тенденции можно разделить на пять категорий: «драматики», «натуралисты», «идеалисты», «мечтатели» и «странники».