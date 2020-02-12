Ольга Бузова трогательно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения

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12 февраля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram buzova86

Комик Тимур Батрутдинов 11 февраля отметил день рождения. Поздравила коллегу по шоу "План Б" и Ольга Бузова. Телеведущая рада, что смогла сохранить добрые отношения с Тимуром.

Недавно Батрутдинов трогательно поздравил Ольгу с именинами. Теперь же наступила очередь Бузовой поздравлять Тимура с праздников. Звезда сделала это в своем Instagram. Певица отметила, что они дружат уже много лет и всегда поддерживают друг друга.

"Я счастлива, что мы сумели сохранить такие теплые отношения. Пожалуйста, будь счастлив, Тимур. А я всегда рядом, мой друг, на расстоянии звонка", – написала девушка.

Ответ именинника не заставил себя долго ждать.

"Олюсик, мы с тобой связаны какой-то невероятной ментальной связью. Друг у друга учимся прощать, любить, дружить, ошибаться и исправляться", – написал шоумен в комментариях.

В прошлом году появилась надежда, что в свои 42 года резидент «Comedy- Club» все-таки нашел свою любовь, когда они с Ольгой Бузовой стали оказывать друг другу знаки внимания. Однако этот роман, скорее всего, был всего лишь пиар-ходом. Сейчас же артистка счастлива с блогером Давидом Манукяном.