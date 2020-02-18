Самый красивый мужчина мира признался, что долгое время его не считали привлекательным

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18 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Известный британский актёр, которого недавно назвали самым красивым мужчиной в мире, признался, что вовсе не ощущает себя таковым. Он рассказал, что ему не всегда удаётся общение с людьми.

Роберт Паттинсон оказался самым красивым мужчиной в мире. Лицо актёра на 92,15% соответствует идеалу, исходя из принципа золотого сечения, передаёт Мир24. Однако сам артист рассказал, что не считает себя привлекательным. Он заявил, что еще пару лет никто из знакомых не считал его красавчиком.

«В «Гарри Поттере» мой персонаж был красавчиком, и я был в шоке, что так легко получил эту роль. А затем в «Сумерках» был красивый-прекрасивый Эдвард», - признался Паттинсон.