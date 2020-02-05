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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Самых красивых мужчин в мире вычислили ученые

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Самых красивых мужчин в мире вычислили ученые
Роберт Паттинсон, фото: twitter.com/robpattinsonww

Британский актер Роберт Паттинсон определен самым красивым мужчиной в мире. Параметры мужской красоты оценивали ученые по специальной формуле. Звезда «Сумерек»  красив на 92,5%.

Красавцами названы актер Генри Кавилл, получивший популярность по роли в фильмах про Супермена, Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Ученые составили список красивых мужчин, оценивая их внешность с применением новейших компьютерных методов картографирования. Результаты исследования представил знаменитый британский пластический хирург, глава центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва.

Черты лица знаменитостей оценивала специальная компьютерная программа. Роберта немного подвели тонкие губы, а то бы его красоту оценили на 100 процентов.

Самой красивой женщиной в мире по методике золотого сечения ранее признали супермодель Беллу Хадид.

ИЧ

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