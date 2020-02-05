Самых красивых мужчин в мире вычислили ученые

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5 февраля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Роберт Паттинсон, фото: twitter.com/robpattinsonww

Британский актер Роберт Паттинсон определен самым красивым мужчиной в мире. Параметры мужской красоты оценивали ученые по специальной формуле. Звезда «Сумерек» красив на 92,5%.

Красавцами названы актер Генри Кавилл, получивший популярность по роли в фильмах про Супермена, Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Ученые составили список красивых мужчин, оценивая их внешность с применением новейших компьютерных методов картографирования. Результаты исследования представил знаменитый британский пластический хирург, глава центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва.

Черты лица знаменитостей оценивала специальная компьютерная программа. Роберта немного подвели тонкие губы, а то бы его красоту оценили на 100 процентов.

Самой красивой женщиной в мире по методике золотого сечения ранее признали супермодель Беллу Хадид.