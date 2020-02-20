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20 февраля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

уральские пельмени участники, фото: соцсети

«Театр уехал, а актеры остались», популярное шоу Уральские Пельмени смешит нас более 10 лет. За это время в группе случались падения, взлеты, судебные конфликты, уходы и приходы участников. Оно остается любимым для многих телезрителей, поскольку актеры умело выдвигают реалии жизни в своих сценах. Тонкость юмора, игра комиков, бодрый и веселый нрав зрителя делает атмосферу концертов незабываемой.

К сожалению, некоторые участники уральских пельменей девушки, парни – покинули шоу. Те, кто вывел юмор на новый уровень, стали жить обычной человеческой жизнью. Но имея многолетний юмористический опыт – они остаются юмористами навсегда. Давайте узнаем, как изменились их судьбы после телевизионного проекта, чем они занимаются сейчас.

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Проекты Уральских пельменей.



Где живут уральские пельмени сейчас? Бывший состав

Практически каждый участник «Пельменей» был выходцем из клуба «Веселые и Находчивые», основаным в городе Екатеринбург. Уже с 1995 года, команда стала популярной среди КВН батлов, а в 2000 году взяла кубок чемпионов страны. В 2008 создали свое шоу, пригласив новых девушек. Тем не менее, режиссеры и актеры придерживались мнению, что выступать в данном шоу вечно – невозможно. Состав плавно и мирно менялся, а на роли старых героев приходили новые.

Сергей Светлаков

ушел на позитивной ноте и по своей воле. Уже через пару месяцев после проекта, стал успешным актером, начал режиссировать собственные фильмы. А многие зрители даже подзабыли, что был такой участник шоу. И это хорошо, считает Светлаков. Аргументирует просто: «Прошлое не должно влиять на мое будущее».

Сергей Нетиевский

также покинул проект. Организовал свою продакшн компанию. В ней помогает молодым актерам и актрисам раскрыть таланты. Продвигает их к славе. За такие добрые поступки, обаятельность на сцене – Нетиевский остается любимчиком публики до сих пор.

Уральские пельмени девушки в составе

Участницы Уральских пельменей девушки - любимицы публики. Самые первые юмор леди пришли в 2008 году, как раз когда группа начала расширяться. Со временем некоторые из них покинули проект, а оставшиеся по сегодняшний день радуют игрой и харизмой.

Уральские пельмени Алена Тиглева. Одна из немногочисленных актрис, которая решила больше не продолжать карьеру юмористки. К проекту присоединилась в 2000 годах. Сразу полюбилась команде и зрителю. Первый свой выпуск «Ура, степенсия» отыграла в одноименном шоу в 2010 году. Была регистратором из ЗАГСА. Но этот первый, стал последним, и актриса исчезла с концертной сцены навсегда. Сейчас, СМИ сообщают, что Алена работает в банковской сфере, и возвращаться не планирует. А зрители, кусая локти, грустят и просят вновь надеть маску регистратора ЗАГСА и сыграть, как она умеет.

Девушка из пельменей Стефания-Марьяна Гурская. Молодая актриса провела в проекте всего 2 года. Почему она ушла есть 2 версии: СМИ говорят, что это была ссора с коллективом. Гурская опровергает эту версию, говоря, что поняла – это ее потолок в шоу. У нее было желание развиваться в актерской сфере. Она прошла кастинг в сериал «Гражданская оборона», сыграла свою роль, а после пропала из жизни телевидения. Вела страницу в инстаграм по похудению, но вскоре удалила ее. Чем сейчас занимается бывшая юмористка – неизвестно.

Бывшая участница Уральских пельменей Юлия Михалкова. Популярная блогер инстаграм. На ее страницу подписан 1 миллион человек. Можно найти фото и видео из зала, путешествий. Многим покажется, что Юля вообще не работает. Но это не так. Она покинула шоу осенью 2019, потеря для команды была велика, но ребята отпустили ее на позитивном настрое. Сейчас Михалкова ведет кулинарную передачу и готовится к открытию собственного юмористического шоу. Живет в Москве и теряет от нее голову. Говорит, что ритм этого города поражает и влюбляет, это место для развития и перспектив.

Девушки из шоу Уральские Пельмени, перспективные и молодые парни – так или иначе, навсегда остаются любимыми актерами и юмористами для своих зрителей. Есть знаменитая поговорка «Бывших юмористов не бывает». На самом деле – это так. Те, кто с первого класса умели шутить и шутили, пробились на наши телеэкраны, запомнились и оставили светлый след в сердцах. Пусть сейчас они работают в банке, создают проекты по продвижению или ведут свой блог не имеет значения. Ведь актер остается актером всегда, а хороший юмор этих ребят еще долго будет цитироваться, и повторяться по телевизору. Поэтому, в очередной раз «Браво!».

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