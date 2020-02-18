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Пользователей насторожила худоба актрисы Кристины Асмус

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователей насторожила худоба актрисы Кристины Асмус
Фото: Кристина Асмус, Instagram

Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками свежим снимком из дома после отдыха на Мальдивах. Известно, что звезда «Интернов» провела февральские каникулы с дочерью Анастасией.

На снимке актриса сидит на диване в джинсовой короткой юбке, бежевом топе и тапочках такого же цвета. При этом подписчики, комментируя фотографию, разделились на два лагеря.

Одни обратили внимание на прекрасную фигуру Асмус, особенно на ее «стройные ножки», а другие, наоборот, начали беспокоиться за актрису из-за чрезмерной худобы:

«Боже, тебя надо покормить»

«Кристина тебе нужно срочно покушать ... ноги капец какие худые, или это такой ракурс?»

«Чуть надо пополнеть»

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)17 Фев 2020 в 9:37 PST

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