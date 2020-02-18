Пользователей насторожила худоба актрисы Кристины Асмус

Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками свежим снимком из дома после отдыха на Мальдивах. Известно, что звезда «Интернов» провела февральские каникулы с дочерью Анастасией.
На снимке актриса сидит на диване в джинсовой короткой юбке, бежевом топе и тапочках такого же цвета. При этом подписчики, комментируя фотографию, разделились на два лагеря.
Одни обратили внимание на прекрасную фигуру Асмус, особенно на ее «стройные ножки», а другие, наоборот, начали беспокоиться за актрису из-за чрезмерной худобы:
«Боже, тебя надо покормить»
«Кристина тебе нужно срочно покушать ... ноги капец какие худые, или это такой ракурс?»
«Чуть надо пополнеть»
Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла свой личный опыт, как сохраняет стройную фигуру и не поправляется
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