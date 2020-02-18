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Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Иван Ургант, Dmitry Golubovich/Russian Look
Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант вечером в минувший понедельник, 17 февраля, в рамках телевизионной передачи пошутил про слова своего отца – актера Андрея Урганта – о пенсии.
 
Ранее Андрей Ургант сообщил журналистам, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, но, по утверждению актера, он ее не замечает, так как тратит вышеуказанную сумму за день.
 
По словам Ивана Урганта, он счастлив, что его отец "вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни". Телеведущий составил шутливый рейтинг, в котором значатся основатель Playboy Хью Хефнер, солист группы Rolling Stones Мик Джаггер и Андрей Ургант. 
ЕТ

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