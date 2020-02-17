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Пугачева поделилась своей "заветной мечтой"

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачева поделилась своей
Фото: Алла Пугачева, Instagram

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала, каких успехов достигли её 6-летние дети. Кроме того, знаменитость поделилась с поклонниками, что сейчас является её «заветной мечтой».

«Лиза красиво рисует. Она берет кусочки бумаги и рисует авторучкой. Потом эти листочки мне отдает. Я беру фломастеры и раскрашиваю. Гарри обожает петь. К нам даже приходит педагог по вокалу. Я, если честно, от него этого не ожидала», - отметила Пугачева в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Примадонна призналась, что хочет без тревоги смотреть в будущее, но это не всегда получается. При этом певица добавила, что мечтает побывать на свадьбе своих детей.

«Надеюсь, что она [мечта] осуществится», - заключила она.

Ранее Алла Пугачёва рассказала, что  прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица.

 

БА

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