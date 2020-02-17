Пугачева поделилась своей

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала, каких успехов достигли её 6-летние дети. Кроме того, знаменитость поделилась с поклонниками, что сейчас является её «заветной мечтой».
«Лиза красиво рисует. Она берет кусочки бумаги и рисует авторучкой. Потом эти листочки мне отдает. Я беру фломастеры и раскрашиваю. Гарри обожает петь. К нам даже приходит педагог по вокалу. Я, если честно, от него этого не ожидала», - отметила Пугачева в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Примадонна призналась, что хочет без тревоги смотреть в будущее, но это не всегда получается. При этом певица добавила, что мечтает побывать на свадьбе своих детей.
«Надеюсь, что она [мечта] осуществится», - заключила она.
Ранее Алла Пугачёва рассказала, что прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица.