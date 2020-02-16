Пугачева призналась, что делала пластику

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16 февраля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: соцсети

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, в чем секрет ее молодости и красоты. 70-летняя исполнительница отметила, что не желает вечно оставаться юной.

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

"Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом", — поделилась Пугачева.

Также она рассказала, что пользуется косметикой из Израиля, которая помогает ей сохранять цветущий вид.