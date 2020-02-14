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Хирург оценил риски возможной пластики Пугачевой

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Хирург оценил риски возможной пластики Пугачевой
Алла Пугачева, фото: Анатолий Ломохов, globallookpress.com

Известный пластический хирург Тимур Нугаев ответил на вопросы корреспондента издания "Слово и Дело" и объяснил, чем грозят пластические операции для людей, являющихся ровесниками Примадонны российской эстрады. 

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По его словам, любая операция - это риск: "Понятно, что если у человека за всю жизнь будет восемьсот наркозов, то вряд ли он будет к концу жизни в здравом уме и памяти. Однако все индивидуально", - отметил Нугаев.

При этом, по его словам, возраст не является противопоказанием к операции: можно и в 30 лет иметь "букет" хронических болезней, травм и операций, которые просто не позволят человеку идти на плановую процедуру.

Все зависит от запаса здоровья. Единственное, на что возраст действительно влияет в данном случае - это процесс восстановления. Медик посоветовал ровесникам Пугачевой людям пройти все обследования и предоперационную подготовку.

АС

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