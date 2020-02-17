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"Это уже даже неприлично", блогеры обнаружили у рэпера Тимати часы за 96 миллионов рублей

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Как и политики, представители селебрити «радуют» своих читателей дорогими аксессуарами, особенно они испытывают слабость к гаджетам и часам. Последними-то вообще каждый мало-мальски популярный персонаж старается перещеголять коллег.

Тимур Юнусов продемонстрировал у себя в Instagram часы Richard Mille 056 Jean Todt. Как пишет канал «Постправда», таких Limited Edition в полностью прозрачном корпусе из сапфирового стекла всего 3 штуки в мире и стоит «дорогая игрушка» 1,5 млн. долларов, а это около 96 миллионов рублей. Если верить журналу Forbes,  это половина доходов Тимати за прошлый год.

«1,5 миллиона долларов за часы - это неприлично уже даже для селебрити», - пишут блогеры. А пользователи удивляются, либо доходы музыканта и владельца лейбла значительно больше тех, что он указывает в налоговой декларации, либо… «А может это подделка?», - задаются вопросом пользователи Сети.

 
БИ

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