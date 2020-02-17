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50-летняя Дженнифер Лопес показала "стальной" пресс и тонкую талию

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

50-летняя Дженнифер Лопес показала
Дженнифер Лопес, Li Ying/XinHua

50-летняя певица и актриса, мать двоих детей Дженнифер Лопес восхитила поклонников своей фигурой. Знаменитость опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети Instagram.

На снимке Дженнифер позирует в белом мини-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы. Лопес, которая много работает над собой в спортивном зале, может похвастаться тонкой талией, "стальным" прессом, а также рельефными руками и ногами.

Поклонники сделали звезде множество комплиментов и похвалили ее за силу воли и целеустремленность.

 

 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)16 Фев 2020 в 10:22 PST

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