50-летняя Дженнифер Лопес показала

50-летняя певица и актриса, мать двоих детей Дженнифер Лопес восхитила поклонников своей фигурой. Знаменитость опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети Instagram.
На снимке Дженнифер позирует в белом мини-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы. Лопес, которая много работает над собой в спортивном зале, может похвастаться тонкой талией, "стальным" прессом, а также рельефными руками и ногами.
Поклонники сделали звезде множество комплиментов и похвалили ее за силу воли и целеустремленность.
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