Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

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14 февраля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

певица Адель, David Crane/ZUMAPRESS.com

Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли. Такой вывод сделали поклонники артистки, увидев ее новые снимки, сделанные папарацци.

На фотографиях можно увидеть Адель в черном облегающем спортивном костюме и беговых кроссовках. Образ певица дополнила золотыми браслетами и бейсболкой.

Можно увидеть, что артистка стала по-настоящему стройной – у нее худые ноги и руки и узкая талия. Однако в ходе избавления от лишних килограммов изменилось не только тело звезды, но и ее лицо. Многие обратили внимание на то, что Адель теперь легко спутать с Анджелиной Джоли – настолько ее губы кажутся пухлыми, а скулы точеными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ADELE (@adelesp)12 Фев 2020 в 8:56 PST