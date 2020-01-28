Источник рассказал, как певице Адель удалось похудеть на 45 кг

//Шоу-бизнес 13+

28 января 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Marie Claire

певица Адель, Paul Fenton/ZUMAPRESS.com

За последние пару лет всемирно известной певице Адель удалось сбросить 45 килограммов и стать стройной. Осведомленный источник рассказал журналистам, в чем секрет поразительного похудения звезды.

Фитнес-тренер Камила Гудис заявила, что занималась с Адель, но не знала, что та является звездой. Тогда артистка только родила ребенка, поэтому специалист порекомендовала клиентке уроки пилатеса, который помог ей укрепить мышцы. Однако лишние килограммы звезде удалось сбросить в основном благодаря особому режиму питания.

Согласно некоторым данным, Адель в период избавления от лишнего веса сосредоточила свое внимание на растительной пище, позволяющей подавить аппетит и активировать "ген похудения".