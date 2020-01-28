Певица Ёлка похудела и продемонстрировала

Знаменитая певица Ёлка, которая известна любовью к изменениям имиджа, в очередной раз удивила поклонников. Артистка в последнее время сильно похудела и похвасталась в соцсети "модельной" фигурой.
Сейчас Ёлка отдыхает с подругами на Бали и радует фолловеров красочными снимками. На новом фото знаменитость запечатлена бегущей вдоль океана в коротком топе и шортах. Ее волосы развеваются на ветру, а на лице заметна счастливая улыбка. Однако вовсе не это привлекло внимание подписчиков.
Дело в том, что фигура Ёлки претерпела серьезные изменения – теперь звезда настоящая "тростинка" с выраженной талией и "стальным прессом". Ранее певица призналась, что взялась за себя и начала регулярно заниматься спортом.
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