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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Певица Ёлка похудела и продемонстрировала "модельную" фигуру

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Певица Ёлка похудела и продемонстрировала
певица Ёлка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая певица Ёлка, которая известна любовью к изменениям имиджа, в очередной раз удивила поклонников. Артистка в последнее время сильно похудела и похвасталась в соцсети "модельной" фигурой.

Сейчас Ёлка отдыхает с подругами на Бали и радует фолловеров красочными снимками. На новом фото знаменитость запечатлена бегущей вдоль океана в коротком топе и шортах. Ее волосы развеваются на ветру, а на лице заметна счастливая улыбка. Однако вовсе не это привлекло внимание подписчиков.

Дело в том, что фигура Ёлки претерпела серьезные изменения – теперь звезда настоящая "тростинка" с выраженной талией и "стальным прессом". Ранее певица призналась, что взялась за себя и начала регулярно заниматься спортом.

 

 
 
 
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Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)26 Янв 2020 в 12:55 PST

ЕТ

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