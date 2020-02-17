Кира Шайн перенесла операцию по удалению опухоли мозга и посоветовала Анастасии Заворотнюк:

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17 февраля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Кира Шайн, фото: vk.com/kira.shine

Телеведущая, певица и модель Кира Шайн перенесла операцию по удалению опухоли на головном мозге.

Сильнейшие головные боли начались у девушки, когда ей было 26 лет.

Сейчас Кире 30 лет, она работает, ведет активный образ жизни и призвала актрису Анастасию Заворотнюк: "Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться". По словам Шайн, перенесшей инсульт, операцию на голове и восстановившейся после болезни, "если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет".

"Многим дает силы и помогает, когда воспринимают ситуацию, как сигнал от Бога, что нужно что-то поменять в жизни. Старайся каждый миг проживать с улыбкой", - советует певица. Кира Шайн считает, что "всегда надо верить в себя и в чудо", так как "мысли материальны".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kira Shine (@kira_shine_)12 Фев 2020 в 9:57 PST

Анастасия Заворотнюк более года как отменила спектакли, не снимается в кино, не появляется на светских мероприятиях. Родственники актрисы о ее болезни ничего не рассказывают. Дочь Заворотнюк Анна якобы собирается принять участие в программе Андрея Малахова и поделиться информацией о самочувствии матери. СМИ пишут, что Настя серьезно больна.

Кира Шайн поделилась, как протекала ее болезнь. Началось все с сильных головных болей, которые она пыталась снять таблетками. Но боли не прекращались. У девушки случился инсульт, она была госпитализирована. Обследование показало - у нее опухоль в левой теменной части под черепной коробкой. Первое МРТ, на котором обнаружили новообразование, было в конце мая, а операция - 9 августа. Боли были невыносимые. Кира, не сомневаясь, согласилась на операцию. Оперировалась в Москве.

По ее ссловам, ей врач сказал, что все новообразования головного мозга опасны для жизни. У нее опухоль оказалась доброкачественной. Кира продолжает наблюдаться у врачей и восстанавливаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kira Shine (@kira_shine_)11 Янв 2020 в 9:39 PST

Анастасию Заворотнюк поддерживают молитвами поклонники.