Дочь Заворотнюк Анна примет участие в программе Малахова?

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13 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Яндекс.Дзен

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала делиться с поклонниками "прекрасной няни", что происходит со знаменитостью. Родственниками и друзьями Заворотнюк была создана страничка в Инстаграм.

Родные Анастасии благодарят людей за поддержку актрисы в соцсетях, за молитвы, за добрые пожелания.

Близкие Заворотнюк категорически отказывались говорить о болезни Анастасии публично в разных телепрограммах. Говорят, старшая дочь актрисы Анна решилась участвовать в "Прямом эфире" у Андрея Малахова. Поклонники Заворотнюк обсуждают разные слухи о диагнозе, лечении и состоянии актрисы.

Но точную информацию знают только супруг Насти фигурист Петр Чернышев, ее мама Валентина и дети.

Возможно, Анна поделится с Андреем Малаховым правдивыми сведениями, сообщает портал "Любимые советские актеры" на "Яндекс.Дзен".

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно оценил стремление родных 48-летней Заворотнюк не комментировать самочувствие артистки.