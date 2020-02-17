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Певицу Валерию, надевшую смелый костюм, сравнили с Машей Распутиной

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Певицу Валерию, надевшую смелый костюм, сравнили с Машей Распутиной
певица Валерия, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На днях знаменитая певица Валерия опубликовала снимок, на котором она запечатлена в "необычном" образе. Многим подписчикам наряд артистки не понравился, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

На снимке певица запечатлена в оранжево-красных брюках, белом топе с кружевом, объемном белом жакете и белых сапогах. Некоторые фолловеры назвали этот образ более подходящим для Маши Распутиной. "Выглядит как взрослая тетя, молодится. Некрасиво", – написала одна из пользовательниц сети.

Валерия парировала словами "совковое мышление неискоренимо", но это тоже не понравилось ряду подписчиков. Они назвали ее "злобной теткой", которая неадекватно реагирует на критику. Артистка в свою очередь заметила, что реагирует исключительно на хамство, которое ни от кого не намерена терпеть.

 

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)13 Фев 2020 в 6:03 PST

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