Певицу Валерию, надевшую смелый костюм, сравнили с Машей Распутиной

//Шоу-бизнес 13+

17 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

певица Валерия, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На днях знаменитая певица Валерия опубликовала снимок, на котором она запечатлена в "необычном" образе. Многим подписчикам наряд артистки не понравился, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

На снимке певица запечатлена в оранжево-красных брюках, белом топе с кружевом, объемном белом жакете и белых сапогах. Некоторые фолловеры назвали этот образ более подходящим для Маши Распутиной. "Выглядит как взрослая тетя, молодится. Некрасиво", – написала одна из пользовательниц сети.

Валерия парировала словами "совковое мышление неискоренимо", но это тоже не понравилось ряду подписчиков. Они назвали ее "злобной теткой", которая неадекватно реагирует на критику. Артистка в свою очередь заметила, что реагирует исключительно на хамство, которое ни от кого не намерена терпеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)13 Фев 2020 в 6:03 PST