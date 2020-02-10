Поклонники Валерии восхищаются ее нарядной мамой

Певица Валерия вновь показала подписчикам свою нарядную маму, которая не так давно перенесла серьезную операцию. Галина Николаевна в своем почтенном возрасте продолжает вести активный образ жизни.
Валерия вместе с мамой посетила выставку в Москве. Они сфотографировались на память – именно этот снимок певица опубликовала в соцсети.
На фото можно увидеть Галину Николаевну в удлиненном темно-синем жакете, голубой водолазке, черных брюках и лаковых ботинках. Образ мать звезды дополнила массивным колье. Она также покорила подписчиков дочери своей идеальной пышной укладкой, сдержанным макияжем и неизменным алым маникюром. Фолловеры Валерии отмечают, что артистка пошла в свою маму – обе женщины выглядят значительно моложе своих лет.
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