Поклонники Валерии восхищаются ее нарядной мамой

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10 февраля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

певица Валерия, Anton Belitsky/Global Look Press

Певица Валерия вновь показала подписчикам свою нарядную маму, которая не так давно перенесла серьезную операцию. Галина Николаевна в своем почтенном возрасте продолжает вести активный образ жизни.

Валерия вместе с мамой посетила выставку в Москве. Они сфотографировались на память – именно этот снимок певица опубликовала в соцсети.

На фото можно увидеть Галину Николаевну в удлиненном темно-синем жакете, голубой водолазке, черных брюках и лаковых ботинках. Образ мать звезды дополнила массивным колье. Она также покорила подписчиков дочери своей идеальной пышной укладкой, сдержанным макияжем и неизменным алым маникюром. Фолловеры Валерии отмечают, что артистка пошла в свою маму – обе женщины выглядят значительно моложе своих лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)9 Фев 2020 в 1:02 PST