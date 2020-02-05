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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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"Мне очень хочется послать Пригожина", - продюсер устроил еще один скандал Валерии

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Что-то странное происходит в отношениях певицы Валерии и ее супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Артистка замужем за продюсером 16 лет. Казалось, их брак крепкий, супруги никогда не ссорятся.

Но в сеть попадает второе видео за несколько последних дней, как певица и продюсер выясняют отношения. Валерия призналась, что сейчас ей хочется послать Пригожина.

В ответ на слова Валерии: "Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: «До свидания!»", продюсер рассмеялся. Этот смех мужа еще больше обидел Валерию. А супруг артистки так прокомментировал скандал: "Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака".

 
 
 
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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)4 Фев 2020 в 4:43 PST

Недавно Пригожин отчитал жену, заметив в ее косметичке напольные весы. Орал дико.

ИЧ

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