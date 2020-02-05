"Мне очень хочется послать Пригожина", - продюсер устроил еще один скандал Валерии

Что-то странное происходит в отношениях певицы Валерии и ее супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Артистка замужем за продюсером 16 лет. Казалось, их брак крепкий, супруги никогда не ссорятся.
Но в сеть попадает второе видео за несколько последних дней, как певица и продюсер выясняют отношения. Валерия призналась, что сейчас ей хочется послать Пригожина.
В ответ на слова Валерии: "Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: «До свидания!»", продюсер рассмеялся. Этот смех мужа еще больше обидел Валерию. А супруг артистки так прокомментировал скандал: "Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака".
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Недавно Пригожин отчитал жену, заметив в ее косметичке напольные весы. Орал дико.