Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Ссоры бывают в любой семье, не являются исключением супруги певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Поводом для скандала с семействе знаменитостей стали обычные весы. Известно, что Валерия тщательно следит за своей фигурой, ест не все подряд, тренируется во всех поездках на гастроли. Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы.
Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику. "Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима", - признался продюсер.
Поклонники поддержали певицу: "Валерия носит весы в косметичке вместо гантелей. Вроде ничего не видно, а тренировка идёт! Она ничего никогда просто так не делает! Умница!!!"
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