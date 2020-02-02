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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Ссоры бывают в любой семье, не являются исключением супруги певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Поводом для скандала с семействе знаменитостей стали обычные весы. Известно, что Валерия тщательно следит за своей фигурой, ест не все подряд, тренируется во всех поездках на гастроли. Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы.

Пригожин обнаружил их в сумочке  жены и устроил истерику. "Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима", - признался продюсер.

Поклонники поддержали певицу: "Валерия носит весы в косметичке вместо гантелей. Вроде ничего не видно, а тренировка идёт! Она ничего никогда просто так не делает! Умница!!!"

 
 
 
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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)1 Фев 2020 в 2:48 PST

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