Поклонники восхищаются осиной талией 41-летней Любови Толкалиной

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15 февраля 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Толкалина, Natalya Loginova/Russian Look

Пользователи сети восхищаются стройной фигурой российской актрисы Любови Толкалиной. 41-летняя знаменитость опубликовала фотографию в облегающем платье на своей страничке в минувшую пятницу, 14 февраля.

На снимке Любовь запечатлена в серебристом обтягивающем платье с открытой спиной на фоне водного пейзажа. На фото можно увидеть не только невероятно тонкую талию Толкалиной и ее рельефные руки, но также точеный профиль известной актрисы.

Многие сделали Любови комплименты, отметив ее прекрасные природные данные и силу воли для постоянной работы над собой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)14 Фев 2020 в 3:33 PST