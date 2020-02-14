Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина

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14 февраля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Шоумен Павел Воля нежно поздравил свою любимую жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина. Павел и Ляйсан счастливы в браке несколько лет, они растят сына и дочь. Воля часто устраивает для жены сюрпризы.

В День всех влюбленных Павел опубликовал в Инстаграм фото с супругой и посвятил ей стихи о любви.

Вот строки из этого стихотворения: "Все влюблённые - святые!

Это правда, это точно.

Между ними запятые.

Ведь в любви не нужно точек.

Чувства - это продолженье.

Словно пьеса без финала.

Ведь любовь - огонь движенья.

Всем концам любовь начало.

Это крылья, это ветер,

Это тень, и это солнце.

Это маленькие дети.

Это то, что вновь вернётся.

Для того, чтоб все исправить,

Для того, чтоб всех спасти".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)14 Фев 2020 в 1:01 PST

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