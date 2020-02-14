Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина

Шоумен Павел Воля нежно поздравил свою любимую жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина. Павел и Ляйсан счастливы в браке несколько лет, они растят сына и дочь. Воля часто устраивает для жены сюрпризы.
В День всех влюбленных Павел опубликовал в Инстаграм фото с супругой и посвятил ей стихи о любви.
Вот строки из этого стихотворения: "Все влюблённые - святые!
Это правда, это точно.
Между ними запятые.
Ведь в любви не нужно точек.
Чувства - это продолженье.
Словно пьеса без финала.
Ведь любовь - огонь движенья.
Всем концам любовь начало.
Это крылья, это ветер,
Это тень, и это солнце.
Это маленькие дети.
Это то, что вновь вернётся.
Для того, чтоб все исправить,
Для того, чтоб всех спасти".
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