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Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина
фото из соцсети

Шоумен Павел Воля нежно поздравил свою любимую жену Ляйсан Утяшеву с Днем святого Валентина. Павел и Ляйсан счастливы в браке несколько лет, они растят сына и дочь. Воля часто устраивает для жены сюрпризы.

В День всех влюбленных Павел опубликовал в Инстаграм фото с супругой и посвятил ей стихи о любви.
Вот строки из этого стихотворения: "Все влюблённые - святые!
Это правда, это точно.
Между ними запятые.
Ведь в любви не нужно точек.
Чувства - это продолженье.
Словно пьеса без финала.
Ведь любовь - огонь движенья.
Всем концам любовь начало.
Это крылья, это ветер,
Это тень, и это солнце.
Это маленькие дети.
Это то, что вновь вернётся.
Для того, чтоб все исправить,
Для того, чтоб всех спасти".

 
 
 
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Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)14 Фев 2020 в 1:01 PST

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