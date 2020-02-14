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Гузееву восхитил "зажигательный" танец невесты с собакой на программе "Давай поженимся": "Я прям завидую"

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Гузееву восхитил
фото: Лариса Гузеева, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Телеведущие программы "Давай поженимся" оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса Володина были приятно удивлены, а Лариса Гузеева даже заявила, что «завидует» такой энергии.

«Но вообще в сороковник так отжигать, я прям завидую. Не представляю. Я и в двадцать не представляла», - высказала телеведущая.

Однако танец под песню Насти Каменских и Потапа "Стиль собачки" не помог женщине заполучить избранника, и жених выбрал другую.

Ранее 52-летний жених программы испугался невесту, которую подобрали редакторы. Девушка оказалась невинной «жертвой пластической хирургии» и блогером.

 
 
 
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Публикация от Давай Поженимся! (@_davay_pozhenimsya_)13 Фев 2020 в 6:07 PST

БА

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