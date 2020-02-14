Гузееву восхитил

Телеведущие программы "Давай поженимся" оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса Володина были приятно удивлены, а Лариса Гузеева даже заявила, что «завидует» такой энергии.
«Но вообще в сороковник так отжигать, я прям завидую. Не представляю. Я и в двадцать не представляла», - высказала телеведущая.
Однако танец под песню Насти Каменских и Потапа "Стиль собачки" не помог женщине заполучить избранника, и жених выбрал другую.
Ранее 52-летний жених программы испугался невесту, которую подобрали редакторы. Девушка оказалась невинной «жертвой пластической хирургии» и блогером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram