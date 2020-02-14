Ковальчук вспомнила знакомство с Жанной Фриске:

//Шоу-бизнес 13+

14 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Юлия Ковальчук, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Известная российская певица Юлия Ковальчук поделилась историей, как попала в группу «Блестящие» и рассказала о первом впечатлении о Жанне Фриске, которая тогда уже являлась солисткой коллектива.

«Из 120 человек выбрали именно меня. Однажды я поехала в офис группы за зарплатой. Там сидел человек и смотрел на меня. Я рассказала ему, что являюсь участницей балета из группы. Он попросил спеть несколько песен. Это был Андрей Шлыков, продюсер «Блестящих». Он позвонил моей маме и сказал, что меня берут в коллектив», - вспоминает певица.

Ковальчук также рассказала историю знакомства с Жанной Фриске. По её словам, она считала её «красоткой» из группы «Блестящие». Она отметила, что певица стала ей как сестрой, она её «обогревала» и оставляла у себя дома, когда ту не пускали в общежитие.

«Она казалась высокомерной и недосягаемой. Она мне сразу стала как сестра. Она меня обогревала, когда меня не пускали в общежитие. Я ночевала у нее дома. Денег у меня не было, а хотелось выглядеть красиво. Жанна приносила мне свои красивые вещи», - призналась исполнительница в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Напомним, что знаменитая певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году в возрасте 40 лет. У неё осталась совместный с телеведущим Дмитрием Шепелявым сын Платон.