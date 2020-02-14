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Мария Кожевникова рассказала о болезни сына

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Кожевникова рассказала о болезни сына
Фото из соцсетей, Instagram mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова поделилась своим несчастьем. Артистка оказалась госпитализирована вместе с сыном Василием.

Об этом рассказала сама звезда, которая выложила фотографию в Instagram, где запечатлела рядом с мальчиком.

"В больнице. Невыносимо, когда малыши болеют", – написала актриса. Она призвала всех родителей избегать массовых скоплений людей. "Школы в регионах и в Москве закрывают на карантин, из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы переполнены», – написала Мария.

Чуть позже она выложила еще фото и рассказала подробности. Кожевникова призналась, что с детства боится медицинских учреждений поэтому оттягивала перспективу оказаться там с ребенком. Она была на связи с доктором, но когда у сына поднялась высокая температура, и понизить ее не получилось, поняла, что госпитализации не избежать.

Сейчас мальчик находится  под капельницами. Фолловеры не пожалели для Марии Кожевниковой и ее сыночка теплых слов и пожеланий здоровья.

ЕЧ

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